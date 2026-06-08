رئيس التأمينات: المواطن كان يتردد من 3 إلى 5 مرات لإنهاء خدمته بسبب النظام القديم

ويضيف: قدرات الهيئة لا تسمح بتحمل زيادات في المعاشات تتجاوز 15%

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن النظام القديم للتأمينات في مصر اعتمد على سيستمين مختلفين مستقلين، أحدهما لبيانات العاملين في القطاع الحكومي، والآخر لقطاعي الأعمال العام والخاص.

وأوضح "عوض" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الأحد، أن هذه الأنظمة مر عليها أكثر من 45 سنة، وبنيتها التكنولوجية أصبحت قديمة وتحتاج إلى خبرات لم تعد متوفرة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا المستخدمة فيها بدأت تنقرض وظهرت أجيال جديدة من الأنظمة.

وأضاف أن هذا النظام القديم لم يكن قادرًا على مواكبة التغيرات السنوية في المعاشات، وكان يتم أحيانًا إدخال تعديلات من خلال أجهزة خارجية، وهو ما يعكس قصورًا فنيًا في البنية القديمة.

وأشار إلى أن المواطن في النهاية يهمه الحصول على الخدمة، موضحًا أن بعض المواطنين يترددون على مكاتب التأمينات من 3 إلى 5 مرات لاستكمال الخدمة، نتيجة عدم وضوح بعض الإجراءات داخل النظام القديم.

وأكد أن الأنظمة القديمة لا تسمح برؤية كاملة لما يحدث داخل المنظومة، وكان يتم التعامل مع المشكلات بشكل جزئي أو ما وصفه بـ“مسكنات” دون معالجة جذرية.

واستكمل أن فكرة تطوير النظام ليست جديدة، بل مطروحة منذ عام 2001، لكن لم تكن هناك إمكانيات تقنية كافية وقتها، رغم وجود نية مستمرة للتحديث.

وتابع أنه عند توليه رئاسة الهيئة كانت المهمة الأولى هي تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية بتكليف رئاسي، حيث جرى في 2021 دراسة النظام وإعادة هندسته، ثم التعاقد مع شركتي "مايكروسوفت وAtos" لإنشاء نظام جديد حديث.

وأردف أنه تشكل فريق عمل داخلي من قطاع تكنولوجيا المعلومات يعمل بالتوازي مع الشركتين العالميتين، قائلاً: "أُجزم مفيش رعب لـ الـ12 مليون أصحاب المعاشات والناس صرفت معاشاتها وهتصرف الشهر الجاي وفي زيادة المعاشات الجديدة.. هي في العرض"، لافتًا إلى أن قدرات الهيئة لا تسمح بتحمل زيادات تتجاوز 15%، موجهًا الاعتذار لكل من تأخر معاشه.