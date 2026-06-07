المنتخب الوطني يخسر أمام البرازيل في البروفة الأخيرة قبل كأس العالم

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خسر المنتخب الوطني المصري أمام نظيره منتخب البرازيل بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، على ملعب هانتينجتون في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، في البروفة الأخيرة قبل كأس العالم 2026.

تقدم المنتخب البرازيلي في الدقيقة 7، عن طريق برونو جيمارايش بعد ضغط عالي وخطأ من مهند لاشين، ثم انفرد بالمرمى وسدد على يسار مصطفى شوبير.

وفي الدقيقة 11 سجل مصطفى زيكو هدف التعادل لمنتخب مصر بعد تمريرة خاطئة من ماركينيوس وضعت زيكو أمام المرمى ليسدد من تحت أقدام أليسون بيكر.

ثم سجل إندريك الهدف الثاني لمنتخب البرازيل في الدقيقة 52 بعد كرة عرضية من رافينيا سددها بلمسة واحدة قوية نحو الشباك.

سيطر المنتخب البرازيلي على معظم فترات المباراة، ومع ضغط عالي على دفاعات المنتخب وسط تألق من مصطفى شوبير، حارس مرمى الفراعنة، مع محاولات متباعدة وقليلة للمنتخب الوطني لخلق فرص من هجمات مرتدة.

بدأت المباراة سريعة بين المنتخبين وشهدت هدفين في الدقائق الأولى بعد أخطاء متبادلة من الدفاع.

وفي الدقيقة 18 من عمر المباراة خرج الظيهر الأيمن لمنتخب البرازيل ويسلي مصابًا، وشارك بدلًا منه دانيلو.

وفي الدقيقة 26 أنقذ مصطفى شوبير مرمى المنتخب الوطني من انفراد عن طريق فينيسيوس جونيور ومنعه من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب البرازيل.

وفي الدقيقة 28 حاول رافينيا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها مصطفى شوبير، ثم عاد لاعب برشلونة بتسديدة جديدة حولها شوبير لركلة ركنية.

الدقيقة 38 تألق جديد من مصطفى شوبير ويتصدى لكرة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق إيجور تياجو، مهاجم البرازيل.

وفي الدقيقة 42 أبعد ياسر إبراهيم فرصة الهدف الثاني لمنتخب البرازيل من على خط المرمى، بعد انفراد من العمق.

ومع بداية الشوط الثاني شارك محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني بدلًا من هيثم حسن، كما شارك محمد عبد المنعم بدلًا من محمود حسن تريزيجيه، فيما أجرى منتخب البرازيل 8 تغييرات دفعة واحدة.

وسجل البديل إندريك الهدف الثاني للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 52، بعد مشاركته في بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 54 كاد أن يسجل منتخب السليساو الهدف الثالث بعد عرضية أرضية وسط دربكة من دفاعات المنتخب ولكن تمر بسلام على مرمى مصطفى شوبير.

وحاول المنتخب الوطني عن طريق محمد صلاح، الذي سدد في الدقيقة 58 بيمناه ولكن ترتطم الكرة بالدفاع وتتحول لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 64 أرسل أحمد فتوح كرة عرضية كادت أن تغالط الحارس البديل ويفرتون ولكنه تصدى لها وأبعدها عن المرمى.

وفي الدقيقة 75 أجرى حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري 4 تغييرات دفعة واحدة، حيث شارك إمام عاشور وإبراهيم عادل، وطارق علاء وكريم حافظ، بدلًا من محمد هاني وأحمد فتوح ومصطفى زيكو ومهند لاشين.

وظهر المنتخب الوطني بشكل أفضل في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، مع محاولات لإدراك التعادل.

ولجأ حسام حسن لمقاعد البدلاء مرة أخرى حيث دفع بـ أحمد مصطفى زيزو وحمزة عبد الكريم بدلًا من مروان عطية و عمر مرموش.

وفي الدقيقة 93 سدد أحمد مصطفى زيزو كرة خطيرة مرت بجوار القائم الأيمن لحارس مرمى البرازيل.

وأصبحت هذه الخسارة هي السابعة للمنتخب الوطني أمام نظيره البرازيلي من أصل 7 مباريات جمعت المنتخبين عبر التاريخ.

ويخوض المنتخب الوطني المصري منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السابعة، رفقة منتخبات بلجيكا، ونيوزيلندا وإيران.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة يوم 15 يونيو بمواجهة بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساءً، ثم يلعب أمام نيوزيلندا في الرابعة من فجر يوم 22 يونيو، ويختتم دور المجموعات يوم 27 يونيو أمام منتخب إيران في تمام الساعة السادسة صباحًا.