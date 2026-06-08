استعرضت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، مخاطر الولادة القيصرية، قائلة: «إحنا حريصين على إن الستات تولد طبيعي لأن في فوائد بتعود على الأم وعلى الطفل من الولادة الطبيعية لو اتحرم من إن هو يمر في قناة الولادة الطبيعية بيتحرم من الفوائد دي».

وقالت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الأحد، إن تكرار الولادات القيصرية يؤدي للوفاة أحيانًا، نتيجة لظاهرة «المشيمة المتوغلة» والتي تؤدي للنزيف الشديد أثناء الولادة الذي رُبما يؤدي للوفاة.

وأكدت الانعاكاسات السلبية للولادة القيصرية على حياة الأطفال والأمهات، موضحة أنها تؤدي لزيادة معدلات التوحد، والتقزم وقصر القامة وضعف الأداء المدرسي، بما يؤثر على قدراتهم التعليمية، وغيرها.

وتطرقت إلى تأسيسهم للأدلة الاسترشادية للولادة الطبيعية الآمنة، والفريق الطبي المُدرب على ادائها، قائلة إن الاتجاه للولادة القيصرية يتم بعد رصد الطبيب لأي علامة خطر على الأم والطفل من الولادة الطبيعية.

شددت: «إحنا مبنمنعش القيصرية إحنا بنحط القيصرية في الحتة بتاعتها اللي اتوجدت علشانها إنها تنقذ أم أو طفل من مضاعفات منقدرش نمنعها لو الطفل اتولد طبيعي».

ونوّهت إلى اعتمادهم في الحد من معدلات الولادة الطبيعية، على التدريب، الدلائل الاسترشادية، الحوكمة، ومحاسبة الطبيب الذي يُجري عمليات الولادة القيصرية غير المبررة طبيًا، معلقة: «إحنا كوزارة صحة إحنا معنين بصحة الأم والطفل».

وأشارت إلى أن الوزارة مسئولة عن حوكمة التدخلات الطبية، عبر إجراء جولات ورصد المخالفين لتطبيق إجراءات الأدلة الاسترشادية الصادرة عن المجلس الصحي المصري، والمُتّبعة عالميًا.

وتطرقت إلى عودة الاستعانة القابلات، وإطلاقهم للبرنامج المصري للقبالة، بعد انخفاض أعدادهم في الألفينات لـ3500 قابلة مدربة، نتيجة الاتجاه نحو الولادة القيصرية.

وتابعت:«في الألفينات كان عندنا 3500 قابلة مدربين بس للأسف انقرضوا مع الوقت وفي ناس سافرت برا وفي ناس بطلت تمارس لأن الكيرف أخدنا في اتجاه القيصرية».

وذكرت أن هذا البرنامج يمنح القابلة خصائص وظيفية، كجزء من الفريق المسئول عن رعاية الأم منذ الزواج مرورًا بالحمل والولادة.



