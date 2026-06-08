تحدث المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن خطة وزارة النقل لتطوير الهيئة، ومنها تجديد الوحدات المتحركة، بإضافة 210 جرارًا، و6 قطارات تالجو، و 1066 عربية عبر شركة ترانس ماش المجرية، وغيرها.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد، إلى عمل الهيئة على تطوير البنية الأساسية ورفع كفائتها، بتحديث 300 محطة من إجمالي 708 محطة، بالإضافة إلى تجديد 2000 كم من الـ 10 آلاف كم المُكونة للشبكة، بجانب 400 مفتاح.

ونوّه إلى تطوير نظم التحكم والسيطرة المسئولة عن حركة القطارات والسكة، قائلًا: «دي كلها كانت أنظمة يدوية مفيش فيها أي حاجة مؤتمتة».

وأوضح تطويرهم لخط القاهرة الإسكندرية والذي يُدار حاليًا بشكل اتوماتيكي من منطقة مهمشة بالقاهرة، مؤكدًا: «بيدار كاملًا من مركز تحكم في مهمشة عبارة عن كترول كله اتوميشن لا تدخل لعامل بشري».

وقال إن الشهر المقبل، سيشهد أتمتة قطاع أسيوط – سوهاج – نجع حمادي، وإنشاء مركز التحكم بمدينة سوهاج.

وذكر ارتفاع رُكّاب قطاع السكة الحديد يوميًا من 700 ألف راكب، إلى 1.2 مليونًا، منوهًا إلى زيادتهم حتى 1.6 مليون راكب خلال أيام عيد الأضحى الماضي، معلقًا: «في أيام العيد نقلنا فوق الـ1.2 400 ألف راكب».

وأكد تشغيلهم لـ60 قطارًا إضافيًا خلال أيام عيد الأضحى، مضيفًا:«العيد الكبير عندنا بيبقى أشبه بموسم الحج كل الشمال بيهاجر للجنوب»، وقائلًا:«لولا الأنظمة الجديدة دي كان يستحيل نعمل كدا».