استشاري مناعة يوجه تحذيرا لمرضى الحساسية: التزموا منازلكم غدا

حذر الدكتور أمجد الحداد من خطورة خروج مرضى حساسية الأنف والصدر غدًا الأربعاء، في ظل سوء الأحوال الجوية المتوقعة، وما يصاحبها من عواصف ترابية تؤدي إلى تهيج الجهاز التنفسي وزيادة فرص الإصابة بنوبات الحساسية والربو.

وأكد، خلال مداخلة ببرنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي على قناة «الحدث اليوم»، أن الأفضل لمرضى الحساسية هو البقاء في المنازل، مشددًا على أنه في حال الاضطرار للخروج يجب الالتزام بإجراءات احترازية، في مقدمتها ارتداء الكمامات لتقليل استنشاق الأتربة، التي تُعد من أبرز مسببات تهيج حساسية الأنف والصدر، إلى جانب دورها في الحد من انتقال العدوى الفيروسية.

ونصح بتناول مضادات الحساسية قبل النوم أو صباحًا قبل الخروج، للوقاية من الأعراض، مع أهمية غسل الأنف بمحلول ملحي بشكل منتظم، واستخدام بخاخات الأنف التي تساعد على تقليل الالتهاب.

وأضاف أنه يجب على مرضى الربو اصطحاب بخاخات الصدر معهم تحسبًا لحدوث أي أزمة تنفسية مفاجئة، مع التأكيد على عدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى والالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية.

كما نصح بارتداء ملابس قطنية مناسبة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تسهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بنوبات العطس أو الأزمات الربوية خلال موجة الطقس المضطرب.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد قررت تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء، مع استمرار التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمتابعة تطورات الحالة الجوية يوم الخميس، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب.

وتتعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية تختلف في شدتها من محافظة إلى أخرى، وتتراوح بين أمطار متفاوتة الشدة ورياح محملة بالرمال والأتربة.