تفتح الفنانة التشكيلية إيمان خطاب، معرضها الفني الجديد "يحيا" يوم 5 أبريل، بقاعة دروب بمنطقة الزمالك، في حدث فني يجذب عددا كبيرا من محبي الفن التشكيلي والنقاد.

ويأتي هذا المعرض ليعكس تجربة إيمان خطاب الفنية، حيث تقدم مجموعة من الأعمال التي تعبر عن رؤيتها الخاصة وتنوع أساليبها بين التعبير الحديث واللمسات المعاصرة، مما يضفي على أعمالها طابعًا مميزًا يجمع بين العمق والبساطة.

ومن المقرر أن يضم المعرض عددًا من اللوحات التي تتناول موضوعات إنسانية واجتماعية، مع التركيز على التفاصيل الدقيقة واستخدام الألوان بشكل يعكس الحالة الشعورية لكل عمل.

وعن معرض "يحيا" لإيمان خطاب، قال الفنان والناقد التشكيلي صلاح بيصار عبر صفحته على "فيسبوك": "يفتتح معرض "يحيا" للفنانة إيمان خطاب بجاليرى دروب بالزمالك مساء الأحد 5 من أبريل، قدمت الفنانة عالما من الماء يأت ينتمى للتجريد الخالص أو التعبيرية التجريدية مع أعمال تبوح بروح الطبيعة من الزهور والنباتات.. وحوار الهمس لآدم وحواء في تعبير عاطفي والبشر ممن يصنعون ملاحم العمل بالأمل.. أغلب لوحات الفنانة في هذا المعرض في حجم الكف 10 - 10 سم مع لوحات متوسط".

يُذكر أن قاعة دروب بالزمالك تُعد من أبرز المساحات الفنية التي تحتضن المعارض التشكيلية وتدعم الفنانين، حيث تستضيف باستمرار فعاليات فنية تسهم في إثراء الحركة الثقافية.