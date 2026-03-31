إندونيسيا تطبق العمل من المنزل للموظفين الحكوميين أيام الجمعة لتقليل استهلاك الطاقة

قررت الحكومة الإندونيسية، رسميا تطبيق سياسة العمل من المنزل أيام الجمعة للموظفين الحكوميين ضمن جهود أوسع لتعزيز ترشيد استهلاك الطاقة على الصعيد الوطني.

وصرح وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية إيرلانجا هارتارتو بأن هذه السياسة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل 2026، وسيتم تقييمها بعد شهرين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) اليوم الثلاثاء .

وقال هارتارتو، خلال مؤتمر صحفي افتراضي في جاكرتا اليوم الثلاثاء: "من المقرر تطبيق نظام العمل من المنزل للموظفين الحكوميين في مؤسسات الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية على حد سواء في يوم عمل واحد في الأسبوع، وتحديدا يوم الجمعة".

وبالإضافة إلى القطاع العام، تشجع الحكومة الإندونيسية، أيضا الشركات الخاصة على اعتماد ترتيبات العمل من المنزل.

وسيتم إصدار توجيهات عبر تعميم من وزير القوى العاملة، مع مراعاة الخصائص والمتطلبات الخاصة بكل قطاع من قطاعات الأعمال.

ووفقا للوزير، فإن سياسة العمل من المنزل قد توفر لميزانية الدولة ما يصل إلى 6.2 تريليون روبية (حوالي 365 مليون دولار أمريكي) في شكل توفير في استهلاك الوقود.

وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن يصل إجمالي التوفير المحتمل في الاستهلاك العام للوقود إلى 59 تريليون روبية.