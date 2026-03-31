تحدث الإعلامي أحمد موسى عن توصيات اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتعليق العمل بقرارات الإغلاق الخاصة بالمحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والكافتيريات خلال أسبوع أعياد المواطنين الاقباط، قائلًا: «عندنا أسبوع تعود الحياة كما كانت، شوارع منورة بالكامل».

وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن القرار سيُطبق لمدة أسبوع خلال احتفالات المواطنين الأقباط بأعيادهم وبشم النسيم، مضيفًا: «اللي كان بيقفل الساعة 9 مش هيقفل، ونعود للوضع الطبيعي بتاعنا».

ووصف هذا القرار بالبداية الجيدة، ردًا على المواطنين المنزعجين من قرارات الإغلاق المبكر، قائلًا:«دا أسبوع فقط، وهي بداية كويسة، بيريح الناس شوية»، ومضيفًا: «إحنا في دولة وكلنا لما يبقى في إجراءات بنحترم هذه القرارات».

ولفت إلى أن قرار الإغلاق المبكر ممتد على مدار شهر إبريل فقط، ولم تصدر أي قرارات بشأن فصل الصيف حتى اللحظة، مؤكدًا: «رئيس الوزراء قال لنا القرار دا لمدة شهر، وعندنا أسبوع رايح منه، وبعدها نشوف الدنيا أخبارها إيه».

وأوصت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعها اليوم بتعليق العمل بقرارات الإغلاق الخاصة بالمحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والكافتيريات خلال أسبوع أعياد المواطنين الاقباط.

وشارك في الاجتماع لمتابعة آخر مستجدات وتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، عدد من الوزراء والمسئولين، منهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، وغيرهم

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن توصية اللجنة بتعليق العمل بقرارات الإغلاق الخاصة بالمحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والكافتيريات والأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، خلال أسبوع أعياد المواطنين الاقباط، ستعرض غدا على مجلس الوزراء.