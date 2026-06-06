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توغلت قوات إسرائيلية، السبت، في قريتين بمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا، للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة، وفق إعلام رسمي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في قريتي صيدا الجولان وصيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي".

وكانت الوكالة أفادت صباح السبت، بأن "قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت بعد منتصف ليل الجمعة/ السبت في مزرعة أبو مذراة غرب قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي".

وأضافت أن القوة "داهمت أحد المنازل، واعتقلت مواطنا واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة دون معرفة أسباب الاعتقال".

كما توغلت قوة إسرائيلية أخرى، مؤلفة من 4 آليات عسكرية، صباح السبت، في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي.

وأشارت "سانا" إلى أن القوة فتشت عدة منازل داخل القرية قبل انسحابها من المنطقة.

وبشكل شبه يومي، ينتهك الجيش الإسرائيلي سيادة سوريا، لا سيما في الجنوب، عبر القصف والتوغلات التي يتخللها نصب حواجز وتفتيش المارة ومداهمة منازل واعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام.

وعقب إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة، فيما أكدت دمشق التزامها بالاتفاقية.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، شنت الأخيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد غارات جوية على سوريا، أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر.