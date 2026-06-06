طرح الإعلان الرسمي لفيلم Supergirl تمهيدا لعرضه في السينما

أطلقت شركتا Warner Bros. Pictures وDC Studios، الإعلان الرسمي الجديد لفيلم Supergirl، أحد أكثر أفلام الأبطال الخارقين المنتظرة خلال العام الجاري، والذي يمثل محطة رئيسية في بناء عالم DC السينمائي الجديد بقيادة جيمس جان وبيتر سافران.

ويمنح الإعلان الجمهور أول نظرة موسعة إلى شخصية كارا زور-إيل (سوبرجيرل) التي تجسدها النجمة الصاعدة ميلي ألكوك، إذ يستعرض رحلتها عبر الفضاء في مغامرة مستوحاة من سلسلة القصص المصورة الشهيرة Supergirl: Woman of Tomorrow.

ويكشف الإعلان عن عالم أكثر اتساعًا من المعتاد في أفلام DC، مع التركيز على الجانب الإنساني للشخصية إلى جانب المواجهات الملحمية التي تخوضها خلال رحلتها.

ومن أبرز مفاجآت الإعلان الظهور المنتظر لشخصية سوبرمان، التي يجسدها النجم ديفيد كورنسويت. وتظهر اللقطات علاقة وثيقة تجمع بين كارا وابن عمها الشهير، إ> يقدم الفيلم رؤية جديدة للعلاقة بين آخر الناجين من كوكب كريبتون.

ويتضمن الإعلان مشاهد لسوبرمان وهو يحاول توجيه كارا ومساعدتها على إيجاد مكانها في الكون، في وقت تكافح فيه للتعامل مع ماضيها وتجاربها القاسية.

وتشير المعلومات المتداولة، إلى أن ظهور سوبرمان لن يقتصر على لقطة عابرة، بل يتضمن عددًا من المشاهد المهمة التي تربط الفيلم مباشرة بعالم DC الجديد، كما يستعرض الفيلم الاختلاف الواضح بين الشخصيتين؛ فبينما يمثل سوبرمان رمزًا للأمل والتفاؤل، تظهر سوبرجيرل بصورة أكثر صلابة وتمردًا نتيجة الظروف التي عاشتها بعد تدمير كوكب كريبتون.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب ميلي ألكوك كل من جيسون موموا في أول ظهور له بشخصية لوبو، وماتياس شونارتس بدور الشرير الرئيسي، إلى جانب إيف ريدلي وعدد من النجوم الآخرين. ويتولى الإخراج كريج جيليسبي، بينما كتبت السيناريو آنا نوجيرا.

وبالتزامن مع طرح الإعلان، أعلنت وارنر براذرز، إقامة عروض خاصة مبكرة للجمهور في الولايات المتحدة ضمن فعاليات Fan First Screenings قبل أيام من الإطلاق الرسمي للفيلم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماس حول العمل وإتاحة الفرصة لعشاق DC لمشاهدته مبكرًا.

ومن المقرر طرح Supergirl بدور العرض المصرية يوم 25 يونيو الجاري من توزيع United Motion Pictures، وفي دور العرض العالمية يوم 26 يونيو 2026، وسط توقعات بأن يكون أحد أبرز أفلام الصيف وأكثرها جذبًا للجمهور.