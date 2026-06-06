النائب خالد جلال يناقش أسباب تراجع الاهتمام المسرح الجامعي في مجلس الشيوخ

يناقش النائب خالد جلال عضو مجلس الشيوخ، الأربعاء المقبل، أسباب تراجع الاهتمام بالمسرح الجامعي وضمان استمراره دون عقبات، مع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس برئاسة النائب الدكتور نبيل دعبس رئيس اللجنة، ووكيلي اللجنة النائبين نادر وسيم وناجح جلال، وأعضاء اللجنة، وبحضور ممثلي الحكومة.

وكان النائب خالد جلال، تقدم إلى المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، بطلب برغبة لمناقشة وزير التعليم العالي الدكتور عبد العزيز قنصوة أو من يمثله، بشأن تراجع بعض الجامعات عن الاهتمام بالمسرح الجامعي، بدعوى التقشف أو تقليص الميزانيات المخصصة لهذا الغرض.

وقال النائب خالد جلال، إن المسرح الجامعي قدم إلى الساحة الفنية عددًا كبيرًا من رواد المسرح في مصر، ولا يزال يقدم نجوماً جددًا حتى الآن.

وأوضح أنه يعد حائط صد لمواجهة الأفكار الهدامة والمتطرفة، داعيًا وزارة التعليم العالي إلى إيجاد حلول عملية لاستعادة رونق المسرح الجامعي، خاصة أن هذه العروض ذات تكلفة ضئيلة، وتحفز الطلاب على استكمال مسيرتهم الفنية.