 رئيس وزراء الهند يبحث مع المجلس الاستشاري الاقتصادي إجراءات تعزيز النمو في ظل الاضطرابات العالمية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء الهند يبحث مع المجلس الاستشاري الاقتصادي إجراءات تعزيز النمو في ظل الاضطرابات العالمية

نيودلهي - (د ب أ)
نشر في: السبت 6 يونيو 2026 - 8:39 م | آخر تحديث: السبت 6 يونيو 2026 - 8:39 م

بحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، مع أعضاء المجلس الاستشاري الاقتصادي إجراءات متنوعة لتعزيز النمو الاقتصادي للهند في ظل الاضطرابات العالمية، وفقا لما أفادت به مصادر رسمية.
وقدم أعضاء المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس الوزراء تقييمهم لتداعيات الصراع في منطقة غرب آسيا على الهند والعالم، وفقا لوكالة أنباء "برس تراست أوف إنديا".

وقالت المصادر، إن رئيس الوزراء الهندي وأعضاء المجلس ناقشوا أفكارا وإجراءات مختلفة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي للهند في أوقات الاضطرابات العالمية.

وتناول الاجتماع رفيع المستوى، مناقشة إصلاحات متنوعة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية.

يذكر أن المجلس الاستشاري الاقتصادي هو هيئة مستقلة تقدم المشورة لحكومة الهند، وتحديدا لرئيس الوزراء، بشأن القضايا الاقتصادية والمسائل ذات الصلة.

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