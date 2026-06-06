مدير حماية الأطفال باليونسيف: نطرح أفكارا مبتكرة لمواجهة التنمر

قالت سلمى الفوال مديرة برنامج حماية الطفل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، إن العديد من الأطفال يتعرضون لظواهر مثل التنمر، ما دفع إلى طرح أفكار مبتكرة لمواجهته، من بينها إنتاج أفلام كارتون وأعمال رقمية موجهة للأطفال للتوعية بهذه الظاهرة، مؤكدة أن هذه المبادرات يتم تطويرها حالياً بالتعاون مع قطاع التعليم.

وأضافت خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، في برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، أن البرامج المشتركة مع وزارات التربية والتعليم تعتمد على الأنشطة التفاعلية والألعاب داخل المدارس.

وأشارت إلى إتاحة الفرصة للأطفال المتميزين في مجالات البرمجة والتكنولوجيا لتطوير منتجات رقمية مثل أفلام الكارتون والألعاب التعليمية، بما يعزز مشاركتهم في إنتاج محتوى توعوي موجه لأقرانهم.

وأوضحت أن هذا النهج يهدف إلى تحويل أفكار الأطفال أنفسهم إلى أدوات توعوية أكثر تأثيراً وجاذبية، بحيث تُستخدم لاحقاً في نشر الوعي الرقمي داخل المدارس، مشيرة إلى العمل حالياً على تطوير هذه المنتجات لتكون متاحة أمام أطفال آخرين قريباً، بما يعكس تغير طبيعة الأجيال وطرق التفاعل مع المحتوى التعليمي والتوعوي.