وزير التموين: لا يوجد اتجاه لإلغاء أو الاستغناء عن الـ35 ألف تاجر تمويني في المنظومة الجديدة

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل منظومة الدعم التمويني الجديدة، عقب تواصله مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأشار، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى تأكيد وزير التموين أنه لا يوجد أي اتجاه لإلغاء أو الاستغناء عن نحو 35 ألف تاجر تمويني أو منافذ مشروع "جمعيتي" والمجمعات الاستهلاكية، موضحًا أنهم شركاء أساسيون في المنظومة الجديدة.

وأكد أن منافذ التموين تمثل "العمود الفقري" لشبكة توزيع السلع المدعمة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير المنظومة ورفع كفاءتها وربطها إلكترونيًا لتحقيق الحوكمة والشفافية.

وشدد على أن الهدف من المنظومة الجديدة هو تحسين كفاءة توجيه الدعم، وليس الإضرار بتجار التموين أو المنافذ التموينية، مع التوسع في منافذ المشروع القومي "كاري أون" لصرف السلع الأساسية والتموينية، إلى جانب البدالين التموينيين وفروع مشروع "جمعيتي".

من جانبه، أوضح الإعلامي أحمد موسى أن المنظومة الجديدة ستعتمد على "الدعم شبه النقدي" وليس الدعم النقدي المباشر، مؤكدًا أن قيمة الدعم ستُضاف إلى بطاقة التموين في صورة رصيد مالي يمنح المواطن حرية اختيار السلع التي يرغب في شرائها.

وأضاف أن للمواطن الحق في استبدال قيمة الخبز بسلع أخرى إذا رغب في ذلك، مشددًا على أن قيمة الدعم لم تنخفض، بل زادت لمواجهة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.

ولفت إلى أن مخصصات الدعم السلعي والتمويني سترتفع إلى 180 مليار جنيه في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، التي يبدأ العمل بها اعتبارًا من أول يوليو.