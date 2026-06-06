جامايكا تسابق الزمن لاستعادة الكهرباء بعد انقطاع نادر عم الجزيرة بأكملها

قالت شركة الكهرباء الوطنية في جامايكا إنها تسابق الزمن لإعادة الخدمة صباح اليوم السبت، بعد انقطاع الكهرباء طوال الليل عن الجزيرة بأكملها.

وأكدت شركة خدمة المرافق العامة في جامايكا، وهي مزود الطاقة الوحيد في البلاد، أن الانقطاع الذي بدأ بعد الساعة 2100 مساء أمس الجمعة شمل جميع العملاء في البلاد البالغ عدد سكانها نحو 8ر2 مليون نسمة.

وقال رئيس الشركة، هيو جرانت، إن السلطات ما زالت تحقق في أسباب الانقطاع، لكنه أشار إلى أنه يرجح أن يكون مرتبطًا بصاعقة ضربت منطقة بالقرب من محطات تحويل رئيسية وبنى تحتية لشبكة الكهرباء.

وقال وزير الطاقة الجامايكي داريل فاز إن التيار الكهربائي عاد إلى نحو 500 ألف من أصل 700 ألف مشترك بحلول صباح اليوم، متوقعا استعادة الخدمة بالكامل خلال ساعات.

وكتب على منصة إكس: "ألتزم بإبقاء الأمة على علم بتطورات الموقف وموافاتها بالجديد بشأن هذا الوضع غير المقبول".

وتعد حالات الانهيار المفاجئ في شبكة الكهرباء على مستوى الدولة أمرا نادرا في جامايكا، حيث ترتبط الانقطاعات الكبرى عادة بالظروف الجوية القاسية. وقد تسبب إعصار ميليسا في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف عندما ضرب الجزيرة في أكتوبر 2025.