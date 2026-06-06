المستشار الألماني: دعم كامل لجنودنا في يوم الجيش وكل يوم

شدد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، على ضرورة تعزيز التماسك بين المجتمع والجيش خلال فعالية "يوم الجيش الألماني".

وفي أثناء زيارته لجامعة الجيش الألماني في مدينة نويبيبرج القريبة من مدينة ميونخ، قال بيستوريوس، اليوم السبت، إن فرص التلاقي بين الجيش والمجتمع كانت قليلة في السنوات الماضية، لكنه نوه إلى أن مثل هذه الفعاليات من شأنها أن تعمل على تغيير هذا الوضع.

وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن هذا اليوم "أداة جيدة لإعادة بناء رابط أقوى بين المجتمع ككل وبين جيشٍ يتكوّن من مواطنات ومواطنين يرتدون الزي العسكري".

وأوضح بيستوريوس، أن عدد الزوار في المواقع المشاركة تجاوز حتى الساعة 11:00 صباحاً 107 ألف شخص.

وفي المجمل، فتحت عشرة مواقع تابعة للجيش الألماني أبوابها أمام المهتمين بالمشاركة من الجمهور، ويقام "يوم الجيش الألماني" سنويا منذ عام 2015، وقد سجل الجيش العام الماضي نحو 280 ألف زائر.

من جانبه، زار المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قاعدة سلاح الجو في مدينة لاجه قرب روستوك شمال شرق ألمانيا.

ولاحقا، قال ميرتس رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي على منصة إكس: "جنودنا، من نساء ورجال، يضمنون جاهزيتنا للدفاع عن أنفسنا في الحاضر والمستقبل.. يمكنهم الاعتماد على دعمنا في يوم الجيش الألماني وفي كل يوم آخر".

وفي قاعدة لاجه يجري تدريب طياري مقاتلات "يوروفايتر" التابعة لسلاح الجو، ويتمركز فيها نحو 1000 جندي.

وعُرض هناك أيضا طائرات نقل من طراز "ايه 400 إم".

ونُظِّم برنامج الفعالية في مدينة نويبيبرج من قِبَل جامعة القوات المسلحة، حيث تم تقديم عروض أكاديمية بالإضافة إلى مركبات عسكرية وطائرات وعروض قفز بالمظلات.

كما فتحت مواقع أخرى مثل إكرنفورده ونوردهولتس ومونستر أبوابها للجمهور.

وبسبب ما يعتبره الغرب تهديدا من جانب روسيا، وتعديل أهداف حلف شمال الأطلسي (الناتو) بناء على ذلك، تعمل برلين على زيادة قوام الجيش الألماني، إذ تستهدف رفع عدد القوات العاملة إلى 260 ألف فردي، بعدما كان عدد أفراد القوات المسلحة وصل إلى 185 ألف فرد في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

ومنذ الأول من يناير الماضي دخل قانون الخدمة العسكرية الجديد حيز التنفيذ على أساس التطوع، حيث يتلقى جميع الشباب عند بلوغهم سن الرشد استمارات استبيان لتقييم مدى أهليتهم ودوافعهم للالتحاق بالجيش، ويكون على الشباب الذكور تعبئة الاستبيان بشكل إلزامي، بينما يكون ذلك اختيارياً بالنسبة للشابات.