الشرطة البريطانية تتهم 6 أشخاص بإحداث فوضى عنيفة في احتجاج على مقتل مراهق طعنا

قالت الشرطة البريطانية اليوم السبت إنه تم توجيه اتهامات لستة أشخاص إضافيين بإحداث فوضى عنيفة في احتجاج على طعن طالب جامعي حتى الموت، حيث قام رجال الشرطة بتكبيل يديه فيما كان يحتضر .

وقذف المحتجون الذين تقدر أعدادهم بالمئات رجال الشرطة بالمقاعد وعلب الصفيح والحجارة والمشاعل الضوئية الثلاثاء الماضي في مدينة ساوثهامبتون الساحلية جنوبي انجلترا، حيث لقي هنري نوفاك /18 عاما/ حتفه في ديسمبر.

وأثار المقطع المصور الذي التقطته الكاميرات التي يثبتها أفراد الشرطة على زيهم ، ويظهر فيها نوفاك بينما يتم تكبيل يديه قبل لحظات من فقدانه الوعي ووفاته لاحقا، غضب الكثيرين في بريطانيا وخارجها.

وأثارت وفاة نوفاك نقاشات محتدمة عن حفظ الأمن والعلاقات العرقية والجرائم التي تستخدم فيها السكاكين في المملكة المتحدة. وزعم فيكرام ديجوا، قاتل نوفاك، وهو سيخي، كذبا للشرطة أنه ضحية اعتداء عنصري من قبل نوفاك، وهو أبيض. وعندما وصل رجال الشرطة تعاملوا مع الرجل المصاب في البداية باعتباره مشتبها به، قبل أن يلاحظوا إصابته ويحاولوا إنعاشه.

وتمت إدانة ديجوا /23 عاما/ بالقتل على خلفية طعنه نوفاك بخنجر ، وصدر ضده حكم بالسجن مدى الحياة بحد أدنى 21 عاما. لكن نشطاء وساسة مناهضين للهجرة استغلوا هذه القضية، مدعين أن هناك تحيزا ضد البيض في نظام العدالة.

ووصف رئيس الوزراء كير ستارمر العنف في الشارع في رد فعل على القضية بأنه "مشين وغير مقبول بالمرة". وحثت الشرطة السكان على الالتزام بدعوة أسرة نوفاك بعدم استغلال مقتله لإثارة العنف والاضطراب.

وذكرت الشرطة أنه تم اتهام 11 شخصا بإثارة اضطرابات في احتجاج ساوثهامبتون الأسبوع الماضي.