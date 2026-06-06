الخارجية الأمريكية: نعمل على تعطيل جهود إيران الرامية إلى التحايل على العقوبات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت، إن الولايات المتحدة تعمل على تعطيل جهود إيران الرامية إلى التحايل على العقوبات التي فرضناها وتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار.

وأضاف في تصريحات نقلتها الوزارة، أن الولايات المتحدة تستهدف شبكة متطورة قامت بتهريب غاز البترول المسال (LPG) الإيراني بقيمة مئات الملايين من الدولارات إلى أسواق جنوب وشرق آسيا.

وأوضح أن هذه الشبكة استخدمت شركات واجهة في الإمارات العربية المتحدة والصين، إلى جانب أسطول السفن الإيراني السري، لإخفاء الوقود الإيراني المنشأ والالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وتابع: «نفرض عقوبات على شركة صرافة إيرانية ومشغليها الذين يتعاونون مع جهات أخرى لمساعدة إيران في تسهيل معاملات مالية غير مشروعة بمليارات الدولارات. تتيح هذه المعاملات للنظام تحويل الأموال المتأتية من مبيعات النفط مع التهرب من النظام المالي الدولي».

ولفت إلى أن هذه العقوبات تشكل جزءًا من حملة "الغضب الاقتصادي" التي تشنها الإدارة، والتي تهدف إلى الضغط إلى أقصى حد على النظام الإيراني وتعطيل قدرته على تحقيق الإيرادات اللازمة لتطوير الأسلحة ودعم الوكلاء والعدوان الإقليمي.

واستكمل: «ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ الخطوات اللازمة لمحاسبة أي جهة تقوم بتسهيل تهرّب إيران من العقوبات، بما في ذلك الشركات والمؤسسات المالية الأجنبية. ونحن ندعو المجتمع الدولي إلى الانضمام إلينا في إنفاذ هذه الإجراءات ومنع إيران من الوصول إلى الموارد التي تؤجج الإرهاب وانتشار الأسلحة وزعزعة الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة».