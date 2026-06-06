عودة 682 أسرة من المهاجرين إلى أفغانستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت اللجنة الأفغانية لمعالجة مشكلات المهاجرين، أن 682 أسرة من المهاجرين، مكونة من 3574 شخصا، إلى جانب 305 مسافرين أفراد، دخلوا البلاد من خلال أربعة معابر حدودية.

وفي الوقت نفسه، حصلت 601 أسرة عائدة على مساعدات نقدية، وتم نقل 459 أسرة إلى أقاليم مختلفة، حسب وكالة باجوك الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وطبقا لتقرير اللجنة، دخلت 631 أسرة بإجمالي 3338 شخصا وتم تسجيلهم من خلال معبر تورخام في إقليم ننكارهار.

بالإضافة إلى ذلك، نقلت 343 أسرة مكونة من 1859 شخصا إلى أقاليم ننكارهار وكونار ولاغمان وكابول.

ومن خلال معبر سبين بولداك في إقليم قندهار، دخلت 18 أسرة مكونة من 110 أشخاص البلاد.

وذكر مسئولون، أنه تم نقل 12 أسرة بإجمالي 73 شخصا إلى كابول وباكتيكا، وجرى تخصيص 216 ألف أفغاني (عملة أفغانستان) لتغطية نفقات نقلهم.