ألمانيا: نشطاء يرسمون صليبا نازيا باللحم المفروم على مائدة إفطار ساسة من البديل

أفسد نشطاء يساريون أجواء وجبة الإفطار على ساسة من حزب "البديل من أجل ألمانيا" في فندق إقامتهم بمدينة هايدنهايم جنوبي ألمانيا (والتي تقع في ولاية بادن-فورتمبرج)، وذلك قبيل انطلاق مؤتمر الحزب في الولاية.

جاء ذلك عندما قام هؤلاء النشطاء بتقديم رسالة احتجاجية سياسية حيث رسموا على طبق دوار داخل قاعة الطعام مجسما للصليب المعقوف (الرمز النازي المحظور) شكلوه باستخدام لحم مفروم نباتي وزينوه بالخيار المخلل.

وأعلن نشطاء من محيط "مركز التجميل السياسي" مسؤوليتهم عن هذه الخطوة. وشكّل النشطاء حول الرمز الذي كان يستخدمه النازيون عبارة: «احذروا حزب البديل النازي" حيث راعى النشطاء في الحروف المختصرة المستخدمة الجمع بين الاسم المختصر لحزب الزعيم النازي الراحل أدولف هتلر "العمالي القومي الاشتراكي الألماني" والاسم المختصر لحزب "البديل من أجل ألمانيا".

وللوصول إلى قاعة الإفطار، أفاد النشطاء بأنهم حجزوا سراً غرفاً للإقامة في الفندق الملحق بمركز المؤتمرات في هايدنهايم، حيث كان يبيت العديد من مندوبي حزب البديل أيضاً. ويرى الناشطون أن عملهم لا يُعد جريمة، لأنهم يعتبرون أن استخدام الصليب المعقوف تم في سياق سياسي نقدي يوضح معناه.

ومن جانبها، أكدت الشرطة وقوع الحادثة؛ حيث أوضح متحدث باسمها أن شخصاً يُحسب على الطيف اليساري قد استأجر غرفة في الفندق، وقام في الصباح بوضع "مجسم على شكل صليب معقوف مصنوع من لحم مفروم" عند بوفيه الطعام. ويفحص المحققون الآن شبهة استخدام رموز لمنظمات غير دستورية وإرهابية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، وصف الناشط الرئيسي المسؤول عن العملية، والذي فضّل عدم الكشف عن هويته، هذا التصرف بأنه من قبيل "التدخل الفني"، وأضاف أن الهدف كان تحفيز الناس على التفكير، وقال إن طبق "قنفذ اللحم المفروم" (وهو لحم مفروم يُشكَّل عادة على هيئة قنفذ ويُقدَّم في الحفلات أو البوفيهات في ألمانيا) يُعتبر من المظاهر التقليدية المعروفة في ألماني

وأفاد النشطاء بأنهم استخدموا 2ر1 كيلوجرام من اللحم المفروم النباتي في "عملهم الفني". وأضافوا أن المشاركين في العملية تعرضوا لتهديدات من بعض ساسة حزب البديل بعد ما قاموا به.