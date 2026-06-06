أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية موجة غضب واستنكار شديدين على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، بعد أن ظهر فيه علم البلاد مفروشا على الأرض.

وجاءت الحادثة خلال حفل نظمته وكالة "سكاي توك" بفندق "ليغاسي" بحيدرة في الجزائر العاصمة، يتعلق ببطولة تجمع صناع المحتوى على منصة "تيك توك". وأظهرت الفيديوهات المتداولة العلم الوطني مرفقا بعبارة "المجد والخلود للشهداء الأبرار" وهو مفروش على الأرض، فيما ظهر شخص يدوس على الراية الوطنية دون أن ينتبه لذلك، مما أثار مخاوف من تدنيس العلم من قبل المارة والمشاركين في الحفل، وفق شبكة روسيا اليوم.

وسارعت إدارة فندق "ليجاسي لوكسوري" إلى التبرؤ من الحادثة والانضمام إلى الأصوات المدينة لها. وأكدت الإدارة في بيان لها أن الصور المتداولة لا تعكس موقف المؤسسة الفندقية ولا قيمها الثابتة في احترام العلم الوطني ورموز الدولة الجزائرية.

واعتبرت أن أي تصرف يمس بسوء رمزية العلم "مرفوض"، وشددت على أن الراية الوطنية لم تتعرض لأي تدنيس داخل الفندق.

ورغم تأكيد الفندق، أدان المنتدى الحر للمجتمع المدني بـ"أشد العبارات" ما وصفه بـ"السلوك المشين" المتمثل في وضع الراية الوطنية على الأرض والدوس عليها، معتبراً أنه "يمس بأحد أقدس رموز الدولة الجزائرية".

وطالب المنتدى الجهات المختصة بفتح تحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبتت مسؤوليته فيها.