وجه المطرب رامي صبري، الشكر لكل الجمهور الذي احتشد مساء أمس الجمعة لحضور حفله الغنائي، وإذ شارك متابعي حسابه الرسمي على "فيسبوك"، بصور من الحفل، وقد امتلأ عن آخره بمحبيه.

وعلق "صبري": "ليلة استثنائية بكل تفاصيلها، شكراً لجمهوري الغالي على الحب والتفاعل والطاقة الجميلة، وشكراً لكل الحضور من مختلف الدول العربية اللي نورونا مصر بلدهم الثاني، وكل الشكر للمنظمين وكل من كان جزءًا من نجاح هذه الليلة"، متابعًا: "أشوفكم قريبًا في حفلات الصيف."

يذكر أن الفنان رامي صبري، أحيا مساء أمس الجمعة، حفلًا غنائيًا كبيرًا بمدينة السادس من أكتوبر، إذ قدم مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه وسط تفاعل كبير من الحضور.