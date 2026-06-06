قناة لبنانية تستضيف صحفيا إسرائيليا رغم الحظر

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أصبح الصحفي الشهير وخبير شؤون الشرق الأوسط باراك رافيد أول إسرائيلي يظهر في مقابلة عبر قناة تلفزيونية لبنانية.

تجدر الإشارة إلى أن التواصل مع إسرائيليين يعاقب عليه القانون اللبناني منذ 1955.

وتحدث رافيد أمس الجمعة إلى طوني مراد، مقدم البرامج لدى قناة "إل بي سي آي" عن القتال بين إسرائيل وحزب الله وجهود التوصل لوقف إطلاق نار دائم.

ولدى سؤاله عن المفاوضات الجارية، قال رافيد إن المحادثات ما زالت مستمرة. ووصف رفض حزب الله لأحدث اقتراح لوقف إطلاق النار بأنه خطوة تكتيكية لتعزيز وضعه التفاوضي في المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة.

ويركز رافيد، الذي يتمتع بشبكة علاقات قوية إلى حد استثنائي، بشكل رئيسي على العلاقات والدبلوماسية الأمريكية- الإسرائيلية لاسيما المتعلقة بالشرق الأوسط.

ويعمل رافيد مراسلا لدى موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، ومعلقا سياسيا لدى شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، وكذلك موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي والقناة 12 الإسرائيلية.

ويحظر القانون اللبناني لمقاطعة إسرائيل الصادر في 1955 أي تواصل مباشر أو غير مباشر للمواطنين أو الشركات اللبنانية مع الكيانات الإسرائيلية والمواطنين الإسرائيليين والأشخاص الذين يعملون لصالح إسرائيل.

ونظرا لأن الدولتين في حالة حرب بموجب القانون الدولي، يصنف القضاء اللبناني انتهاكات القانون باعتبارها تعاونا مع دولة معادية.