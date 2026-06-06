 مسئولة باليونسيف: مقترحات لتنظيم استخدام التكنولوجيا للأطفال بينها إتاحة محدودة لبعض المنصات - بوابة الشروق
السبت 6 يونيو 2026 8:26 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

النتـائـج تصويت

مسئولة باليونسيف: مقترحات لتنظيم استخدام التكنولوجيا للأطفال بينها إتاحة محدودة لبعض المنصات


نشر في: السبت 6 يونيو 2026 - 8:07 م | آخر تحديث: السبت 6 يونيو 2026 - 8:07 م

قالت سلمى الفوال مديرة برنامج حماية الطفل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، إن هناك مقترحات لتنظيم استخدام التكنولوجيا للأطفال تبدأ بإتاحة محدودة للمنصات التعليمية قبل سن 14 عاماً.

وأضافت خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، في برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، أن هذه الإتاحة المحدودة تتوسع تدريجيا للوصول تدريجياً بعد ذلك مع موافقة أولياء الأمور.

ولفتت إلى إتاحة أوسع بعد 18 عاماً مع استمرار مسؤولية المنصات عن تصميم منتجاتها، خاصة ما يعرف بـ"الأنماط المظلمة" مثل التمرير اللانهائي والإعلانات المضللة.

وشددت على أهمية التوعية الرقمية للأطفال والأسر، مؤكدة أن الحل يبدأ بالثقة داخل الأسرة وتشجيع الأطفال على الإبلاغ عن أي مشكلة لولي الأمر أو المعلم أو أي شخص بالغ موثوق منذ اللحظة الأولى لحدوثها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك