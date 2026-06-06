مسئولة باليونسيف: مقترحات لتنظيم استخدام التكنولوجيا للأطفال بينها إتاحة محدودة لبعض المنصات

قالت سلمى الفوال مديرة برنامج حماية الطفل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، إن هناك مقترحات لتنظيم استخدام التكنولوجيا للأطفال تبدأ بإتاحة محدودة للمنصات التعليمية قبل سن 14 عاماً.

وأضافت خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، في برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، أن هذه الإتاحة المحدودة تتوسع تدريجيا للوصول تدريجياً بعد ذلك مع موافقة أولياء الأمور.

ولفتت إلى إتاحة أوسع بعد 18 عاماً مع استمرار مسؤولية المنصات عن تصميم منتجاتها، خاصة ما يعرف بـ"الأنماط المظلمة" مثل التمرير اللانهائي والإعلانات المضللة.

وشددت على أهمية التوعية الرقمية للأطفال والأسر، مؤكدة أن الحل يبدأ بالثقة داخل الأسرة وتشجيع الأطفال على الإبلاغ عن أي مشكلة لولي الأمر أو المعلم أو أي شخص بالغ موثوق منذ اللحظة الأولى لحدوثها.