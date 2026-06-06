الحرس الثوري الإيراني يعلن شن هجمات على قواعد أمريكية بالمنطقة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أنه شن هجمات على قواعد أمريكية في المنطقة بعد الهجوم على مدينة سيريك وجزيرة قشم، واستهداف أربع ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز دون إذن.

وقال الحرس الثوري، في بيان ، إن "قواعد تابعة للعدو في المنطقة تعرضت لقصف بصواريخ القوة الجوفضائية، وذلك عقب العدوان الذي نفذه الجيش الأمريكي الإرهابي وقاتل الأطفال ضد مدينة سيريك وجزيرة قشم"،بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وأضاف الحرس الثوري، في بيان آخر، أنه "عند الساعة 0130 فجر اليوم، حاولت أربع ناقلات نفط مخالفة، بتحريض وتوجيه من الجيش الأمريكي المعتدي، ومن دون تنسيق، ومن دون الالتفات إلى الإنذارات المقررة الصادرة عن القوات البحرية للحرس الثوري، الخروج بصورة غير قانونية من مضيق هرمز. وبعد توجيه الإنذار، استُهدفت إحدى الناقلات النفطية وتوقفت، فيما عادت السفن المخالفة الأخرى إلى الخلف".

وتابع: "في أعقاب هذه الواقعة، وعند الساعة الثانية، أصابت طائرات مسيّرة أمريكية برج اتصالات في قشم وبرجًا آخر في سيريك بمقذوفين. وردًا على عدوان الجيش الأمريكي القاتل للأطفال، تعرضت على الفور قاعدتان جويتان أمريكيتان في الكويت باسمَي علي السالم، والمنشآت المهمة المتبقية التابعة للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين، لنيران صواريخ بالستية أطلقتها القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري".

من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم السبت، أن إيران أطلقت سبعة صواريخ نحو الكويت والبحرين بعد إسقاط القوات الأمريكية أربع طائرات مُسيّرة أُطلقت باتجاه مضيق هرمز.

وقالت "سنتكوم"، في بيان عبر منصة "إكس": "اعترضت القوات الأمريكية عدة صواريخ بالستية وطائرات مُسيّرة أطلقتها إيران باتجاه مضيق هرمز ودول خليجية مجاورة في 5 يونيو، حيث أطلقت إيران سبعة صواريخ بالستية باتجاه الكويت والبحرين بعد ساعات من إسقاط القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أربع طائرات مسيّرة إيرانية أحادية الاتجاه كانت متجهة نحو مضيق هرمز".

وأضاف البيان أن "تلك الطائرات كانت تمثل تهديدًا مباشرًا لحركة الملاحة البحرية في المنطقة. وبعد ذلك، استهدفت القوات الأمريكية مواقع رادارات المراقبة الساحلية الإيرانية في غوروك وجزيرة قشم بهدف منع المزيد من الهجمات على الملاحة البحرية"بحسب ما نقلته سبوتنيك.

وتابع: "تشير التقييمات الأولية إلى أنه تم اعتراض ستة من الصواريخ التي أطلقتها إيران، بينما لم يصل الصاروخ السابع إلى هدفه المقصود. وحتى الآن، لا توجد أي تقارير عن إصابات في صفوف العسكريين الأمريكيين، كما أن الادعاءات الإيرانية بإلحاق أضرار بمقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين غير صحيحة".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الولايات المتحدة هاجمت فجر اليوم السبت منشآت مراقبة في جزيرة قشم وبالقرب من مدينة سيريك، مشيرة إلى أنها كانت تُستخدم لحماية الحدود و"ضمان أمن الملاحة في المياه الدولية". واعتبرت طهران أن الهجوم يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار الهش، وفقا لما نقلت وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وجاءت أحدث جولة من تبادل إطلاق النار في وقت تواصل فيه إدارة ترامب الضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي أرهقت الاقتصاد العالمي وهددت بحدوث أزمة جوع في بعض أكثر دول العالم هشاشة.

وفي وقت سابق من الأسبوع، تسببت طائرات مسيرة إيرانية في أضرار جسيمة بمبنى الركاب في مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة العشرات بجروح.