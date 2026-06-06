ليلة فى حب عاشق المداحين زكريا الحجاوى على مسرح السامر فى الذكرى الـ115 لميلاده

• مضاعفة القيمة المادية لجوائز مسابقة دراسات الفنون الشعبية.. وابنة الحجاوى: ما قدمه والدى لم يذهب هباء.. ورسالته مستمرة

شهد مسرح السامر، مساء أمس، الاحتفال بالذكرى ١١٥ لميلاد رائد الفن الشعبى المصرى زكريا الحجاوى الملقب بـ«عاشق المداحين»، وذلك من خلال أمسية فنية نظمها المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الفنية بهيئة قصور الثقافة.

حضر الحفل الدكتور أيمن الشيوى رئيس قطاع المسرح، والفنان أحمد الشافعى رئيس إدارة الشئون الفنية بقصور الثقافة، والمخرج عادل حسان مدير المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والدكتورة سمر سعيد عميد معهد الفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، فيما حضر من أسرة زكريا الحجاوى ابنته نعمة، وحفيدته الإعلامية دعاء عامر.

شهدت الاحتفالية التى قدمتها على المسرح الإعلامية دعاء عامر، تسليم جوائز الدورة الأولى من مسابقة زكريا الحجاوى لدراسات الفنون الشعبية، التى أطلقها المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية هذا العام، وجاءت تحت عنوان: «ثقافة المصريين القدماء وأثرها فى الفنون الشعبية المصرية المعاصرة»؛ حيث فازت بالجوائز كل من الدكتورة أمل فوزى أحمد عوض، والدكتورة كوثر على إبراهيم على، والدكتورة نعمات حامد حسان.

فيما أعلن المخرج عادل حسان عن موافقة الدكتورة جيهان زكى، وزيرة الثقافة على مضاعفة القيمة المادية للجوائز استجابة لطلب من أسرة الحجاوى، لتصبح ٢٠ ألف جنيه مصرى للجائزة الأولى، و١٦ ألفا للجائزة الثانية، و١٢ ألفا للثالثة.

بينما أكد مدير المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية أن الأبحاث الفائزة سيتم طرحها فى كتاب يصدر عن المركز خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبعد استلامها تكريم اسم والدها، حرصت نعمات الحجاوى على إلقاء كلمة قصيرة وجهت فيها رسالة لوالدها، وقالت: «تعبك لم يذهب هباء، ورسالتك مستمرة».

وقام الشاعر محمد أمين عبد الصمد بإلقاء قصيدة احتفى فيها بأهم محطات مسيرة عاشق المداحين زكريا الحجاوى، واستعرض اسماء نجوم الفن الشعبى الذين قدمهم للساحة، وتأثيره الممتد فى ترسيخ هوية الفن الشعبى المصرى.

واختتم الحفل بفقرة فنية قدمتها فرقة النيل للموسيقى والغناء، وتغنت خلالها بمجموعة من الأغانى التى تمثل فلكلور أقاليم مصر قبلى وبحرى، ومنها السيرة الهلالية، وميتا اشوفك، وعلى ورق الفل، ونخل عالى، وغيرها.

يأتى الاحتفاء بزكريا الحجاوى باعتباره واحدًا من أبرز رموز الفن الشعبى المصرى، وصاحب البصمة الممتدة فى جمع وحفظ التراث الموسيقى والغنائى الشعبى المصرى.

وُلد زكريا الحجاوى فى 4 يونيو 1915، وهو ملحن ومؤلف وكاتب أغانٍ مصرى، بدأ رحلته فى جمع الفلكلور الغنائى المصرى فى خمسينيات القرن الماضى؛ حيث قام الحجاوى بعمل مسح شامل للقطر المصرى جمع خلاله الفنون الشعبية من مصادرها، واكتشف خلال تلك الرحلة العديد من المطربين الشعبيين الذين أصبحوا نجوما فى هذا المجال، ومنهم خضرة محمد خضر، ومحمد طه، ومحمد أبو دراع، وإبراهيم خميس، وفاطمة سرحان، وجمالات شيحا، وغيرهم من العازفين على الآلات الشعبية، كما تعد من أبرز إنجازاته؛ هو لفت الانتباه للقيمة الثقافية والحضارية للموروث الشعبى، وذلك بعد إعادة تقديم أعمال الفلكلور التراث الشعبى عبر وسائل الإعلام الحديثة مثل الإذاعة والتلفزيون.