الأرصاد: ارتفاع متوسط درجات الحرارة عالميا بسبب ظاهرة إل نينيو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن التوقعات المناخية كشفت عن تأثر العالم بظاهرة « إل نينيو»، المرتبطة بارتفاع متوسط درجات الحرارة على سطح الكرة الأرضية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء السبت، أن هذه الظاهرة المناخية تؤدي لارتفاع متوسط درجات الحرارة على سطح المحيط الهندي، خصوصًا في مناطق وسط وشرق المحيط.

وأكملت: «علشان إحنا عارفين إن نص الكرة أو ثلاث أرباع الكرة الأرضية محيطات فبالتالي لما بيحصل ارتفاع على سطح المحيط ارتفاع في درجة الحرارة دا بيأثر على درجة الحرارة العالمية ككل».

وأشارت إلى أن هذه الظاهرة متكررة الحدوث، وتأثر بها العالم خلال 2024، موضحة: «هي بتعمل تغيير في أنماط الطقس على مستوى العالم».

ونوّهت إلى تفاوت تأثر العالم بهذه الظاهرة، بين الأمطار الغزيرة والفيضانات بأمريكيا الجنوبية، والحرائق والجفاف والموجات الحارة في اليابان واستراليا، مؤكدة: «دا التأثير المباشر على الدول القريبة من المحيطات وبيبقى لها تأثير غير مباشر على المناخ العالمي».

وأوضحت أن فصل الصيف سيبدأ رسميًا 21 يونيو الجاري، مضيفة أن تأثره بظاهرة « إل نينيو» سيؤدي لزيادة وتيرة التغيرات المناخية، قائلة: «ممكن نشوف طبعًا تغير في طبيعة الموجات اللي إحنا بنشوفها في فصل الصيف».

وذكرت أن تأثيرات هذه الظاهرة بدأت منذ مايو الماضي، متوقعة استمرارها لفترة زمنية تتراوح بين 9 أشهر إلى 12 شهرًا، موضحة: «ممتدة معانا في فصل الخريف وفي فصل الشتاء».

واردفت أن امتداد هذه الظاهرة سيؤدي لتطرف الظواهر الجوية بمختلف الفصول، سواء فيما يتعلق بمعدلات الحرارة، وكميات الأمطار.

وأكدت أن توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن فصل الصيف تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة لأعلى من المعدلات المعتادة، خصوصًا مع ظاهرة « إل نينيو».