اتحاد جدة يعلن شراء عقد لاعبه ستيفان كيلر

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أعلن نادي الاتحاد السعودي شراء عقد مدافعه الكاميروني ستيفان كلير من ناديه السابق آيل ليماسول القبرصي.

وكان اللاعب قد أعير للنادي السعودي الموسم الماضي، حيث قدم مستويات مميزة – حسبما ذكر بيان الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة إكس – ليتم تفعيل بند شراء عقد اللاعب.

وأضاف البيان أن إدارة النادي قدمت شكرها وتقديرها لنظيرتها في آيل ليماسول على تعاونها الإيجابي.

وكان كيلر قد انتقل للاتحاد لدعم الخط الخلفي في صفقة تكلفت نحو 400 ألف دولار على سبيل الإعارة.

وبقميص الاتحاد شارك صاحب الـ24 عاما في 4 مباريات سجل خلالها هدفا وحيدا، بإجمالي 327 دقيقة لعب.

يذكر أن الاتحاد كان قد أعلن مؤخرا انفصاله مؤخرا عن مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو بعدما قاد الفريق منذ بدايات الموسم الماضي.