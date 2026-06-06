قال الإعلامي أحمد موسى إن هناك فئات خرجت من منظومة الدعم التمويني لعدم استحقاقها، متسائلًا: «اللي مسافر برا يستحق دعم؟ لأ طبعًا، خليني هنا مع اللي مش لاقي يعيش، واللي شغال برا ربنا يزيد الكل، وحد تاني يدخل المنظومة».

وأشار، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن أصحاب السيارات الفارهة التي تُقدر قيمتها بملايين الجنيهات ليسوا بحاجة إلى مبالغ الدعم، سواء كانت 100 أو 500 جنيه.

وأضاف أن من يتلقى أبناؤهم تعليمهم في مدارس أجنبية أو دولية، ويسددون مصروفاتهم بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، أو ما يعادلها بالعملة المحلية وفق أسعار الصرف، لا يستحقون الحصول على الدعم.

ولفت إلى أن أصحاب الشركات ومن يمتلكون حسابات مصرفية كبيرة ليسوا بحاجة إلى الدعم، قائلًا: «فيه ناس خرجوا، ولن يحصلوا على تموين طبعًا، وده حق لأنهم لا يستحقون الدعم».

وأكد أن باب التظلمات والشكاوى مفتوح أمام جميع المواطنين، مشددًا على جدية الدولة في تطبيق منظومة الدعم شبه النقدي.

وأوضح أن المنظومة الجديدة لا تتضمن صرف أموال نقدية بشكل مباشر للمواطنين، قائلًا: «لا يوجد صرف أموال نقدية في اليد إطلاقًا».

وأشار إلى أن بطاقة الدعم لن تعمل في حال محاولة استخدامها لشراء أي سلع أو خدمات خارج نطاق السلع التموينية، موضحًا أنها لن تُستخدم في شراء الوقود أو شحن عدادات الكهرباء، وإنما ستقتصر على شراء السلع الغذائية والتموينية فقط.