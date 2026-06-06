 الأوقاف: أكثر من 15 ألف فعالية قرآنية خلال الأسبوع الأول من يونيو 2026 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأوقاف: أكثر من 15 ألف فعالية قرآنية خلال الأسبوع الأول من يونيو 2026

فهد أبو الفضل
نشر في: السبت 6 يونيو 2026 - 10:24 م | آخر تحديث: السبت 6 يونيو 2026 - 10:24 م

واصلت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، جهودها المكثفة في خدمة كتاب الله تعالى، وتعزيز الأنشطة القرآنية والدعوية بمختلف محافظات الجمهورية، خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو ٢٠٢٦م، حيث شهدت البرامج القرآنية حضورًا واسعًا وإقبالًا كبيرًا.

وعقدت عدد (٥٧٤٦) مقرأة قرآنية، إلى جانب تنفيذ عدد (٤٣) مجلس إقراء ومركز تلاوة، في إطار العناية بإتقان التلاوة ونشر علوم القرآن الكريم.

وعقد عدد (٣٦٠٣) مجالس ضمن برنامج «صحح قراءتك»، الذي يهدف إلى تصحيح التلاوة وترسيخ أحكام التجويد لدى المشاركين، إضافة إلى تنفيذ عدد (٦٣٦٥) حلقة تحفيظ بمختلف المحافظات؛ دعمًا لجهود حفظ القرآن الكريم، وربط النشء والشباب بكتاب الله تعالى.

وجرى الإعلان عن مسابقة «دولة التلاوة» في موسمها الثاني، والتي تهدف إلى إحياء دولة التلاوة المصرية، واكتشاف المواهب الشابة والمتألقة في مجال تلاوة القرآن الكريم.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية وزارة الأوقاف لنشر الوعي الديني الرشيد، والاهتمام ببناء الإنسان من خلال البرامج القرآنية والعلمية والتثقيفية المتنوعة.

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