مقتل ضابط وجندي إسرائيليين بجنوب لبنان

- الضابط هو نائب قائد سرية في وحدة "إيجوز" التابعة للواء كوماندوز توفي متأثرا بجراح أصيب بها في هجوم بطائرة مسيّرة

- الجندي بكتيبة "شاكيد" التابعة للواء "جفعاتي" قُتل "نتيجة إطلاق نار غير مقصود أثناء نشاط عملياتي"

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، مقتل ضابط وجندي خلال عمليات عسكرية في جنوب لبنان.

وقال الجيش، في بيان، إن الضابط برتبة نقيب، شاحر جملا (23 عامًا)، من مستوطنة نطور (شمال)، ونائب قائد سرية في وحدة "إيغوز" التابعة للواء كوماندوز، توفي اليوم السبت، متأثرًا بجراحه، بعد إصابته بجروح خطيرة خلال معركة في جنوب لبنان".

وبحسب البيان، أُصيب الضابط في هجوم بطائرة مسيّرة خلال نشاط عسكري في جنوب لبنان، قبل أيام.

كما أعلن الجيش مقتل الرقيب أُهاد يعري (21 عامًا) من مدينة رحوفوت (وسط)، وهو مقاتل في كتيبة "شاكيد" التابعة للواء "جفعاتي".

ووفق الإعلان العسكري، قُتل يعري، "نتيجة إطلاق نار غير مقصود أثناء نشاط عملياتي" في جنوب لبنان.

وأوضح الجيش أن ملابسات الحادث "لا تزال قيد الفحص".

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العدوان على إيران ولبنان في 28 فبراير من العام الجاري إلى 30.

يأتي ذلك بينما يتصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان رغم وقف إطلاق نار هش ساري منذ 17 أبريل الماضي، ومددته واشنطن حتى مطلع يوليو المقبل، ورغم الجهود الدبلوماسية المتواصلة لتثبيته ومنع انهياره.

وعلى خلفية الحرب مع إيران، تشن إسرائيل منذ 2 مارس الماضي عدوانا موسعا على لبنان، خلف 3 آلاف و593، إضافة إلى 10 آلاف و990 جريحا، حتى السبت، إضافة إلى أكثر من مليون نازح.