شوبير: لا وجود للتمثيل المشرف ونريد تحقيق إنجاز للكرة المصرية

يرى مصطفى شوبير، حارس مرمى المنتخب الوطني المصري، أنه لا وجود لما يسمى التمثيل المشرف في كأس العالم، مشددًا على طموح الفراعنة في تحقيق إنجاز كبير للكرة المصرية خلال بطولة كأس العالم المقبلة 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويخوض المنتخب الوطني المصري منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السابعة، رفقة منتخبات بلجيكا، ونيوزيلندا وإيران.

وقال مصطفى شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «نريد اللعب بطريقتنا في كأس العالم، نريد أن نحقق شيئا للكرة المصرية، وصلنا كأس العالم لكي نصنع إنجازًا، ولا يوجد شيء اسمه التمثيل المشرف».

وأضاف: «ما نطلبه من الجماهير أن يستمروا في دعمهم لنا وأن يكونوا في ظهرنا مثلما يفعلون دائما».

وتابع: «أتشرف بالتواجد مع الحراس الموجودين في قائمة المنتخب، كل الحراس كبار وأنا أتعلم من الجميع.. جاهز للمشاركة مع منتخب مصر، ولكن إذا لم أشارك فيجب احترام قرار الجهاز الفني، في النهاية كلنا تحت أمر المنتخب».

وأتم: «نريد أن نقدم شيئا في كأس العالم لكي نجعل الشعب المصري فخورًا بنا».

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة يوم 15 يونيو بمواجهة بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساءً، ثم يلعب أمام نيوزيلندا في الرابعة من فجر يوم 22 يونيو، ويختتم دور المجموعات يوم 27 يونيو أمام منتخب إيران في تمام الساعة السادسة صباحًا.