وزير المالية الإندونيسي: تراجع الروبية والأسهم لا يعكس المقومات الأساسية للاقتصاد

قال وزير المالية الإندونيسي بوربايا يودي ساديوا، إن التراجع الحالي المؤثر على مؤشر جاكرتا المركب للأسهم والعملة المحلية (الروبية) مدفوع بتصورات سلبية مؤقتة، ولا يعكس المقومات الأساسية الحقيقية لاقتصاد البلاد.

وأكد بوربايا، اليوم السبت، "أن المقومات الأساسية للاقتصاد الإندونيسي لا تزال متينة وصلبة، وهو ما يتضح من الأداء القوي للموازنة العامة للدولة واستمرار النشاط الاقتصادي الإيجابي في مختلف المناطق"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وقال بوربايا، للصحفيين في جاكرتا: "إن التحدي الرئيسي الذي نواجهه يكمن في التصورات السلبية المنتشرة حول اقتصادنا، وهي تصورات غير دقيقة على الإطلاق".

وأضاف: "موازنة الدولة في وضع جيد، والاقتصاد ينمو بمعدلات جيدة للغاية. وأينما ذهبنا، نجد أن النشاط الاقتصادي في تصاعد ملموس. ولكن عندما يستمع الناس إلى ادعاءات تزعم أن الاقتصاد يتجه نحو الانهيار، فإن البعض يتأثر بتلك الشائعات".

وأشار وزير المالية، إلى أن الحكومة والبنك المركزي (بنك إندونيسيا) سيعملان على تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة المعنويات السلبية في الأسواق المالية، وترسيخ ثقة المستثمرين في الآفاق الاقتصادية للبلاد.

واختتم بقوله: "هذا هو الملف الذي سنعمل على معالجته من خلال تعاون وثيق مع البنك المركزي، إن تنسيقنا قائم ومستمر بالفعل، لكننا سنعمل على تعزيزه وجعله أكثر قوة خلال الفترة المقبلة".