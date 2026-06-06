إندونيسيا وماليزيا توسعان آفاق التعاون العسكري

عززت وزارة الدفاع الإندونيسية، العلاقات الثنائية من خلال الارتقاء بمستوى التعاون العسكري مع وزارة الدفاع الماليزية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية اليوم السبت.

وتمثلت هذه الجهود في اجتماع تم عقده بين نائب وزير الدفاع الإندونيسي، دوني إيرماوان توفانتو، ونائب الأمين العام للسياسات بوزارة الدفاع الماليزية، داتوك محمد يني بن داود، في مقر وزارة الدفاع أمس الجمعة.

ووفقا للبيان الصحفي الصادر عن الوزارة، ناقش المسئولان أيضا الخطط المتعلقة بالاجتماع المقبل لوزراء دفاع دول مجموعة "آسيان بلس" التي تضم الدول الإحدى عشرة الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وعددا من شركائها.

وقال توفانتو، إن هذا المنتدى تأسس لتعزيز التعاون العملي في مجالات الدفاع والأمن الإقليمي داخل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بالإضافة إلى ذلك، ناقش الجانبان توسيع التعاون العسكري، بما يشمل أنشطة التدريب المشترك مع الدول الأعضاء في رابطة آسيان.

وأجرى توفانتو ومحمد يني بن داود مباحثات ودية وبناءة، سادتها أجواء من التفاهم طوال فترة الاجتماع.