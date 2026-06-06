موريتانيا: توقيف زورق يحمل 193 مهاجرا في سواحل نواكشوط

أعلن خفر السواحل الموريتاني، اليوم السبت، توقيف زورق يقل مهاجرين غير نظاميين كانوا في طريقهم إلى جزر الكناري بإسبانيا.

وأوضح بيان للخفر، "أن العملية تمت في إطار مهام الرقابة والإنقاذ التي يضطلع بها خفر السواحل الموريتاني في المياه الإقليمية الموريتانية، وأن قوة الخفر تمكنت اليوم السبت بالقرب من المياه المحاذية لمؤسسة سوق السمك بنواكشوط، من توقيف زورق يحمل مهاجرين غير نظاميين، كان قادماً من العاصمة الجامبية بانجول وعلى متنه 193 مهاجراً".

وأضاف أن "جنسيات المهاجرين الذين تم التكفل بهم هي 184 من جامبيا وستة سنغاليين ونيجيري واحد وواحد من سيراليون وبنيني واحد.

ويضم المهاجرون 154 رجلا من بينهم رجل واحد نُقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة و27 امرأة، من بينهن امرأة واحدة فارقت الحياة، و12 قاصرا من بينهم 7 أطفال.

وأضاف خفر السواحل، أنه باشر تقديم المساعدة الإنسانية اللازمة للمهاجرين فور إنقاذهم، وجرى التعامل معهم وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها، بما ينسجم مع الالتزامات الوطنية والدولية ذات الصلة بعمليات الإنقاذ البحري وحماية الأرواح في عرض البحر.