أوكرانيا تعول على صناعتها الدفاعية لدفع النمو الاقتصادي

قال وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو، اليوم السبت، إن أوكرانيا تعتبر صناعة الدفاع مصدرا مستداما للنمو الاقتصادي.

وقال مارشينكو، في الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في ريجا: "لقد رفع الطلب الذي أوجدناه في أوكرانيا القطاع الاقتصادي الذي يشهد طفرة حاليا.. لذلك فهو جزء مهم للغاية من مستقبلنا".

وقال إن المفتاح الآن هو تعزيز القطاع الصناعي وتزويده بقدرات التطوير وفتح إمكاناته العسكرية أمام سوق أوسع. وتواجه أوكرانيا من أجل هذه الغاية قرارا بشأن السماح بتصدير المنتجات العسكرية.

وبحسب مارشينكو، فالتوسع في هذه الامكانية والاستفادة منها يمكن أن يحقق ما يتجاوز مجرد إحراز تقدم في المعدات العسكرية والأسلحة.

وأضاف المسئول الأوكراني: "أعتقد أن هذه التطورات يمكن أن تساعد في خلق بيئة مدنية طبيعية بعد الحرب. لأن بعض المنتجات التي نستخدمها حاليا في أغراض عسكرية يمكن أن تستخدم أيضا في أغراض مدنية".

وتدافع أوكرانيا، عن نفسها ضد العملية الروسية الشاملة، بمساعدة الغرب، وبات ينظر إليها باعتباره رائدة عالمية في حرب المسيرات.

وفي الوقت نفسه تأمل الحكومة في كييف في تلقي أول دفعة من قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو (105.5 مليار دولار) خلال الشهر الجاري، وسيتم استخدامها لأغراض الدفاع أيضا.