المخرج عمر عبدالعزيز عن انتقاد حزب النور لفيلم البرشامة: مش أي حد معدي يتكلم في الفن

علق المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، على البيان الصادر عن حزب النور بشأن فيلم «البرشامة»، مؤكدًا أن الأعمال الفنية تخضع لرقابة المصنفات الفنية وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء جديد» المذاع عبر قناة «المحور»، مساء السبت: «إحنا بنخضع لحاجة اسمها الرقابة على المصنفات الفنية.. أنتم هتبقوا أوصياء على الرقابة؟ لا».

وأضاف: «كل واحد يخليه في ورقته وفي حاله، إنما مش الفن هو أي يلا تعالوا نهجم وتعالوا نتلمع شوية فنهاجم الفيلم».

وأكد خلو فيلم «البرشامة» من أي مشكلات، مشيرًا إلى أن ما أثير بشأن ذكر الإمامين أبي حنيفة وابن حنبل سبق أن ورد في أعمال فنية قديمة، قائلًا: «أومال لو شافوا مثلًا فيلم اسمه طريد الفردوس.. شوفوا كنا في الستينيات فكر متحرر إزاي».

وشدد على أن اتحاد النقابات الفنية سيدافع عن المهنة، مضيفًا: «مش محتاجين رقابة على رقابتنا، وإحنا كاتحاد نقابات هندافع عن مهنتنا أشد الدفاع، لأن إحنا مش أي حد معدي يتكلم في الفن».

كما شكك في مشاهدة القائمين على البيان للفيلم، قائلًا: «أنا أشك إن هما شافوا الفيلم.. هما يلا تعالوا نعمل شوية دوشة ونكتب في الجرائد، أنا مش فاهم حزب النور عاوز مننا إيه يعني».

وكان حزب النور قد نشر، في الثاني من يونيو الجاري، بيانًا بشأن فيلم «البرشامة»، الذي عُرض في مارس 2026، ويدور في إطار كوميدي ساخر حول امتحانات الثانوية العامة للجان المنازل.

واعتبر الحزب أن الفيلم يتعارض مع الدستور والنظام العام، إذ جاء في البيان أن «الدستور يلزم الدولة بحماية الأخلاق والنظام العام، بينما تعمل هذه الأعمال على تقويض حصون الهوية الإسلامية للمجتمع تحت شعار حرية الإبداع، وتهديد السلم الاجتماعي والروحي».