المشدد 5 سنوات لسائق تسبب في وفاة فتاة بالوراق أثناء قيادته تحت تأثير المخدرات

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بمعاقبة سائق ميكروباص بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريمه 10 آلاف جنيه، بعد إدانته بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة والتسبب في وفاة فتاة أثناء محاولتها عبور الطريق بمنطقة الوراق.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني لويس عبد الملك، وعضوية المستشارين صلاح الدين دياب عبد الجواد، وأحمد حسن محمد، وأحمد أحمد دعبس، وأمانة سر أشرف صلاح.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 3028 لسنة 2026 قسم الوراق، أن المتهم "جمال. ه"، 19 عامًا، سائق ميكروباص، أحرز بقصد التعاطي جواهر مخدرة تشمل الأمفيتامين والميثامفيتامين والحشيش، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضافت التحقيقات أن المتهم تسبب خطأ في وفاة المجني عليها "أميمة. ع"، نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة، إذ قاد مركبة آلية وهو واقع تحت تأثير المواد المخدرة، فاصطدم بالمجني عليها متسببًا في إصابات أودت بحياتها.

وأشارت إلى أن المتهم لم يتقدم بمساعدة المجني عليها أو يطلب إسعافها رغم تمكنه من ذلك، كما ثبت قيادته المركبة تحت تأثير المواد المخدرة وقت وقوع الحادث.

وشهدت شقيقة المجني عليها في التحقيقات بأنها علمت من الأهالي أن شقيقتها تعرضت للاصطدام من قبل المتهم أثناء عبورها الطريق أمام مسكنها، أثناء قيادته سيارة دون لوحات معدنية، قبل أن يفر هاربًا من مكان الحادث.

وأضافت أن المجني عليها نُقلت إلى مستشفى الوراق العام، حيث تم حجزها بالعناية المركزة، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها جراء الحادث.