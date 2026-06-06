المفوضة البريطانية لدى باكستان تحذر من استغلال الوكلاء غير القانونيين لطالبي اللجوء

حذرت المفوضة السامية البريطانية لدى باكستان جين ماريوت، اليوم السبت، من قيام بعض الوكلاء بخداع طالبي اللجوء عبر تقديم وعود زائفة بالاستقرار في المملكة المتحدة وتحقيق مكاسب مالية.

وشددت على ضرورة أن يقدم المتقدمون الحقيقيون طلباتهم حصريا عبر الأنظمة الرسمية المتاحة على الإنترنت؛ لضمان تمكن المؤهلين فعليا من التقديم بأمان ودون التعرض للتضليل من قِبل الميسرين غير القانونيين، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وفي حديثها لوسائل إعلام محلية، سلطت المفوضة السامية البريطانية، الضوء على الأساليب التي يتبعها هؤلاء الوكلاء غير القانونيين لتضليل الأفراد بوعود زائفة حول الهجرة إلى المملكة المتحدة.

وأوضحت ماريوت، أن هؤلاء الوكلاء يعمدون غالبا إلى استغلال الفئات المستضعفة عبر تقديم ضمانات مضللة للحصول على اللجوء وفرص الاستقرار مقابل مبالغ مالية.

وأعربت عن قلقها إزاء الارتفاع المتزايد في أعداد المواطنين الباكستانيين المتقدمين بطلبات للحصول على اللجوء السياسي في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن الجنسية الباكستانية تأتي حاليا ضمن قائمة الجنسيات الأكثر تقديما لهذه الطلبات.

وأبدت ماريوت، أسفها لأن العديد من هذه الحالات ترتبط بانتشار المعلومات المغلوطة والاستغلال من قِبل وسطاء غير مصرح لهم .

وشددت المفوضة السامية، على ضرورة أن يعتمد المتقدمون الحقيقيون فقط على الأنظمة القانونية والرسمية عبر الإنترنت لإنهاء المعاملات المتعلقة بالـتأشيرات أو طلبات اللجوء، بدلا من الثقة بوكلاء يعملون خارج إطار القانون.

وحذرت في الختام من أن هذه الممارسات الاحتيالية لا تؤدي إلى خسائر مالية فحسب، بل يمكن أن تضر بشكل جسيم بفرص المتقدمين في السفر القانوني مستقبلا.