 إندونيسيا: جاكرتا تركز على تنمية الموارد البشرية في مسعاها للتحول إلى مدينة عالمية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إندونيسيا: جاكرتا تركز على تنمية الموارد البشرية في مسعاها للتحول إلى مدينة عالمية

جاكرتا - (د ب أ)
نشر في: السبت 6 يونيو 2026 - 11:40 م | آخر تحديث: السبت 6 يونيو 2026 - 11:40 م

أكدت حكومة إقليم جاكرتا، أن تنمية الموارد البشرية تعد أحد العوامل الرئيسية في تطوير البنية التحتية وتحول العاصمة الإندونيسية إلى مدينة عالمية.

وقالت رئيسة مكتب تخطيط التنمية الإقليمية في جاكرتا، عتيقة نور رحمانية، اليوم السبت: "إن جوهر المدينة يكمن في قاطنيها، لذا فإن كيفية إعداد وتنمية كوادر بشرية بقدرات ومهارات عالية في جاكرتا أمر في غاية الأهمية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

ووفقا للمسئولة الإندونيسية، فإن الجوهر الحقيقي لأي مدينة لا يكمن في مبانيها أو طرقها أو التقنيات المستخدمة فيها، بل في جودة وقدرة وكفاءة الأشخاص الذين يعيشون ويكبرون داخلها.

وأضافت رحمانية، "إن نجاح أي مدينة يتحدد في نهاية المطاف بمدى قدرة سكانها على التعلم المستمر، والتكيف، والابتكار في مواجهة التغيرات المتسارعة التي يفرضها العصر".

وأشارت إلى أنه خلف العديد من البرامج التنموية القائمة، يبرز أمر أساسي وهو ضمان حصول سكان جاكرتا على المعرفة والمهارات والفرص التي تمكنهم من النمو بشكل مستدام.

 

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