الشرطة التايلاندية تعتقل يابانيا يشتبه بقيادته شبكة احتيال دولية

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أعلنت الشرطة التايلاندية، اليوم السبت، أنها احتجزت رجلا يابانيا "38 عاما" يشتبه في قيادته شبكة احتيال منظمة تتخذ من مدينة بويبيت الواقعة شمال غربي كمبوديا مقرا لها، بينما كان يقيم في تايلاند.

وحصلت الشرطة اليابانية، على مذكرة توقيف بحق الرجل، ومن المتوقع ترحيله إلى اليابان في وقت لاحق من هذا الشهر بحسب وكالة "جيجي برس" للأنباء.

ويُعتقد أن الرجل متورط في قضايا احتيال تسببت بخسائر تُقدّر بعدة مليارات من الين الياباني.

ووفقا لمصادر في الشرطة التايلاندية، كان الرجل ينتحل صفة ضابط شرطة عند محاولته عبر الإنترنت الاحتيال على أشخاص مستهدفين في اليابان.

كما يُشتبه في تورطه بعمليات غسل أموال وتجنيد يابانيين للانضمام إلى شبكة الاحتيال.

وغادر الرجل تايلاند وعاد إليها 69 مرة خلال السنوات الأخيرة.

وتُظهر السجلات دخوله إلى ماليزيا والصين وفيتنام، لكنها لا تتضمن أي سجل لدخوله إلى كمبوديا.

ويُعتقد أنه ربما تآمر مع مدير الشبكة، وهو مواطن صيني.