تسجيل 50 ألفا و328 حالة دخول غير قانوني إلى الأراضي الألمانية في غضون عام

سجّلت الشرطة الاتحادية الألمانية، أكثر من 50 ألفا و328 حالة دخول غير قانوني إلى ألمانيا منذ مايو من العام الماضي.

وأوضحت الشرطة، أن 36 ألفا و786 شخصا تمت إعادتهم من حيث جاءوا إما عند الحدود مباشرة أو أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي الألمانية بشكل غير مشروع وذلك خلال الفترة بين 8 مايو 2025 و31 مايو 2026.

وتابعت الشرطة، أن 307 أشخاص من الفئات الضعيفة قدموا طلب لجوء.

وكان وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، شدد قبل نحو عام إجراءات الرقابة على الحدود.

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية السابقة نانسي فيزر، وسعت نطاق هذه الإجراءات الرقابية لتشمل جميع الحدود البرية لألمانيا. وأصدر دوبرينت تعليمات للشرطة الاتحادية بإعادة طالبي اللجوء عند الحدود من حيث جاءوا، باستثناء المرضى والحوامل وغيرهم ممن يحتاجون إلى حماية خاصة.

واقتصرت إجراءات الإعادة سابقًا على الأشخاص الذين لا يتقدمون بطلبات لجوء والأجانب الذين صدرت بحقهم قرارات منع دخول.

وخلال الفترة التي تزيد قليلاً على عام، منعت الشرطة الاتحادية 1904 أشخاص من الدخول بسبب وجود حظر إعادة دخول سارٍ بحقهم إلى ألمانيا.

وجرى توقيف 1409 مهربين بشكل مؤقت، "وتصنيف 1688 شخصاً ضمن تيار اليسار المتطرف أو اليمين المتطرف أو التيار الأجنبي المتطرف أو التيار الإسلاموي".

كما تمكنت الشرطة، خلال عمليات التفتيش من توقيف 9396 شخصا مطلوبين بموجب أوامر توقيف لم يتم تنفيذها بعد.