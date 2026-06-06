رابطة العالم الإسلامي تندد بالهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت

نددت رابطة العالم الإسلامي، التي تتخذ من مكة المكرمة مقرا لها اليوم السبت بما وصفته بـ "الاعتداءات الإيرانية الإجرامية المتكررة، التي تستهدف البحرين والكويت".

وأدانت رابطة العالم الإسلامي -باستنكار شديد- "العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف مملكة البحرين ودولة الكويت".

وجدد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اليوم السبت، التنديد بهذه "الاعتداءات الإيرانية الإجرامية المتكررة، التي تنتهك كل القيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتقوّض جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وشدد على التضامن الكامل مع البحرين والكويت، في كل ما تتخذانه من إجراءات تحفظ أمنهما وسيادتهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما.

وفجر اليوم، تصدت الدفاعات الجوية في البحرين والكويت لهجوم إيراني جديد بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، في إطار التصعيد الإيراني المستمر ضد دول مجلس التعاون الخليجي.

كما تبنى الحرس الثوري الإيراني الهجمات، وقال في بيان له، إنه قام فجر اليوم، باستهداف قاعدتين جويتين أمريكيتين هما علي السالم في الكويت، ومنشأة في الأسطول الخامس للبحرين الأمريكية في البحرين بصواريخ باليستية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي، والتي امتدت تداعياتها إلى دول الخليج ومضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.