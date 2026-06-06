السعودية تعلن تضامنها مع لبنان أمام كل ما يهدد أمنه واستقراره

أعلنت السعودية اليوم السبت عن تضامنها مع لبنان أمام كل ما يهدد أمنه واستقراره، وذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم السبت عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية الشقيقة، مؤكدة رفضها التام لاستهداف سيادة لبنان وجيشه.

وأفادت الوزارة بأن المملكة تعبر عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب لبنان الشقيق جراء وفاة أفراد من الجيش اللبناني بينهم ضباط أثناء أداء واجبهم الوطني، معبرةً عن تضامنها مع لبنان وشعبه الشقيق أمام كل ما يهدد أمنه واستقراره.

ومع استمرار الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، استهدفت مسيرة إسرائيلية آلية عسكرية للجيش اللبناني، حيث استهدفت طائرة مسيرة سيارة للجيش على طريق الخردلي- النبطية، مما أدى إلى استشهاد عميد يدعى وسام صبرا وجندي آخر كان برفقته.

بدوره، أعلن الجيش اللبناني في بيان استشهاد "ضابطين برتبة عميد ونقيب، فضلاً عن جندي بغارة عدوانية همجية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردلي - النبطية، في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وشعبه". كما اعتبر أن "الاعتداءات الإسرائيلية تهدف إلى إفشال جميع مساعي التوصل لحل".