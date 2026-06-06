عبد المنعم سعيد: توتر العلاقات الأمريكية الإسرائيلية احتكاك وقتي

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الباحث والمفكر السياسي، إن الدعم الأمريكي لإسرائيل ليس تطورًا طارئًا، بل هو مسار ممتد منذ عام 1948، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة تمثل – على حد وصفه – “معطى ثابتًا” في معادلات السياسة الدولية، سواء تم قبوله أو رفضه.

وأوضح "سعيد" عبر برنامج "العالم غدًا" على القناة الأولى، اليوم السبت، أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تحمل طابعًا “عضويًا”، ما يجعلها أحد الأركان الأساسية في المشهد الإقليمي، مؤكدًا أن المطلوب ليس التعجب من استمرارها، بل التفكير في كيفية التعامل معها ضمن الواقع القائم.

واعتبر أن ما يُثار حول توتر العلاقات الأمريكية الإسرائيلية لا يعدو كونه “احتكاكات وقتية”، لافتًا إلى أن التأثير المتبادل والتدخلات السياسية بين الجانبين حاضر.

وأضاف أن المنطقة تمر بمرحلة “مفترق طرق”، حيث تتعايش احتمالات الحرب والسلام في آن واحد، لكن فرص السلام – بحسب وصفه – ما زالت ضعيفة في ظل غياب توازن حقيقي للقوى، مشيرًا إلى الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والتصعيد الإسرائيلي في لبنان.

وأشار إلى أن استمرار العمليات العسكرية يرتبط بإدراك كل طرف لإمكانية تحقيق مكاسب إضافية، معتبرًا أن غياب هذا التوازن هو ما يطيل أمد الصراع، مشيرًا إلى أن هناك طرفين في الصراع، أحدهما إسرائيل التي تمتلك فلسفة عسكرية تقوم على الردع، وهو ما ينعكس في نسب الخسائر بينها وبين لبنان أو غزة.

وشدد على أهمية معرفة كيفية خلق توازن واقعي مع هذه المعطيات الدولية، خاصة في ظل ارتباط الولايات المتحدة بمصالح استراتيجية في المنطقة.

وكشفت القناة "12" العبرية عن مكالمة هاتفية وُصفت بأنها متوترة جمعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط اختلاف في الروايات حول تفاصيل الحوار، وأفادت مصادر بمكتب نتنياهو أن الاتصال تطرق إلى خلافات بشأن توصيف تناول التطورات الميدانية في لبنان عبر منشورات متبادلة على مواقع التواصل