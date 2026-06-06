إصابة 9 فلسطينيين عقب هجوم لمستوطنين في بلدة حوارة شمال الضفة الغربية

أصيب 9 فلسطينيين اليوم السبت؛ إثر هجوم نفذه مستوطنون إسرائيليون على بلدة حوارة الواقعة جنوب مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر، أن مجموعة من المستوطنين دخلت البلدة وأقدمت على تنفيذ أعمال تخريب طالت ممتلكات عامة وخاصة؛ مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع السكان.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع 9 إصابات خلال الأحداث، بينها إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و5 حالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وثلاث إصابات نتيجة التعرض للضرب.

وبحسب مصادر محلية، شملت الاعتداءات تحطيم مركبات والاستيلاء على بعض الممتلكات، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات الإسرائيلية بشأن الحادث.

في غضون ذلك، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، إن الضفة الغربية شهدت خلال شهر مايو الماضي 1659 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية ومستوطنون.

وأوضح رئيس الهيئة مؤيد شعبان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية نفذت 1108 من تلك الحوادث، مقابل 551 حادثة نُسبت إلى مستوطنين، مضيفا أن الوقائع المسجلة تنوعت بين الاعتداء على المواطنين والممتلكات والأراضي الزراعية.

ومن ناحية أخرى، رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بدعوة وجهها عشرات أعضاء مجلس النواب الأمريكي إلى الإدارة الأمريكية للتدخل من أجل وقف مخططات استيطانية في المنطقة الشرقية من القدس.

واعتبر فتوح، أن مشروع "إي 1" من شأنه التأثير على التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات للحد من التوسع الاستيطاني.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر في الضفة الغربية بالتزامن مع الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، حيث تشهد مدن وبلدات فلسطينية عدوانا إسرائيليا متواصلا وهجمات ينفذها مستوطنون، وفق مصادر فلسطينية.

وقالت مصادر فلسطينية، إن أكثر من 1100 فلسطيني استشهدوا وأصيب نحو 12 ألفا آخرين في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب، بالإضافة لآلاف حالات الاعتقال.