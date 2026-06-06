مقتل غواص إثر هجوم لسمكة قرش في جنوب غربي أستراليا

لقي غواص حتفه، اليوم السبت؛ إثر تعرضه لهجوم من سمكة قرش في جنوب غربى أستراليا.

ونقلت تقارير وسائل الإعلام الأسترالية عن الشرطة قولها، إن الغواص "35 عاما" تعرض للعض من قِبل سمكة قرش يبلغ طولها نحو 4.5 أمتار، أثناء قيامه بالصيد بالرمح في مكان غير بعيد عن جزيرة مايكلماس، بالقرب من بلدة ألباني.

ونقل الرجل، إلى الشاطئ بواسطة قارب وتلقى رعاية طبية فورية، إلا أن محاولات إنعاشه باءت بالفشل.

وحثت السلطات، السكان في المنطقة المحيطة بالجزيرة على توخي الحذر والالتزام بقرار إغلاق الشواطئ.

ويعد هذا الحادث هو ثالث هجوم قرش مميت في أستراليا خلال شهر واحد، ففي منتصف مايو الماضي، تعرض رجل يبلغ من العمر 38 عاما لعضة قرش بالقرب من جزيرة روتنست قبالة سواحل مدينة بيرث الكبرى.