عمرو أديب عن مشاركة مصر في كأس العالم: قلبي يحدثني خيرا

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توقع الإعلامي عمرو أديب، أن يحقق منتخب مصر نتائج إيجابية في بطولة كأس العالم ويتأهل من دور المجموعات.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت: «قلبي يحدثني خيرًا.. عندي إحساس بإمكانية العبور يمكن أن نتأهل كمركز ثاني ونتقدم أكثر في البطولة».

وأضاف أن الجيل الحالي قد يسجل رقمًا جديدًا لمصر في كأس العالم ونتخلص بشكل كامل من عقدة مجدي عبدالغني (بسبب هدفه الشهير في مرمى هولندا بمونديال 1990 والذي منح مصر النقطة الوحيدة في تاريخ مشاركاتها المونديالية).

ونوه إلى أن التخلص من عقدة مجدي عبدالغني ليس الهدف الأساسي لكن أحد الأسباب، وتابع: «سيري على المركز الثاني يا نورماندي تو.. تو.. إن شاء الله هنعدوه.. ده مجرد إحساس وأمل».

وعبر عن أمله الكبير في المنتخب الوطني وقدرته على تحقيق نتيجة إيجابية، وأن يتم تجاوز فكرة التمثيل المشرف في البطولة.

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس العالم بمواجهة مرتقبة أمام منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات.