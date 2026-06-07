صلاح بديلا ومرموش يقود هجوم المنتخب أمام البرازيل

أعلن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، التشكيل الرسمي للفراعنة لمواجهة البرازيل الودية، في الساعات الأولى من فجر الأحد، ضمن الاستعداد لكأس العالم.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره البرازيلي في تمام الساعة الواحدة من فجر الأحد، على ملعب هانتينجتون في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، في البروفة الأخيرة للفراعنة قبل كأس العالم 2026.

ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني – حمدي فتحي – ياسر إبراهيم وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – مهند لاشين و مصطفى عبد الرؤوف زيكو.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه – هيثم حسن و عمر مرموش.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - كريم حافظ - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - نبيل دونجا - محمود صابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - إبراهيم عادل - محمد صلاح و حمزة عبد الكريم.

ويخوض المنتخب الوطني المصري منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السابعة، رفقة منتخبات بلجيكا، ونيوزيلندا وإيران.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة يوم 15 يونيو بمواجهة بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساءً، ثم يلعب أمام نيوزيلندا في الرابعة من فجر يوم 22 يونيو، ويختتم دور المجموعات يوم 27 يونيو أمام منتخب إيران في تمام الساعة السادسة صباحًا.