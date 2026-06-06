 8 مايو.. الأوقاف: 630 ندوة علمية بالمديريات الحدودية عن إدمان السوشيال ميديا وأثره على الأسرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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8 مايو.. الأوقاف: 630 ندوة علمية بالمديريات الحدودية عن إدمان السوشيال ميديا وأثره على الأسرة

فهد أبو الفضل
نشر في: السبت 6 يونيو 2026 - 8:09 م | آخر تحديث: السبت 6 يونيو 2026 - 8:09 م

تعقد وزارة الأوقاف عدد (٦٣٠) ندوة علمية بالمديريات الحدودية تحت عنوان: «إدمان السوشيال ميديا وأثره على الأسرة»، وذلك يوم الاثنين الموافق ٨ من يونيو ٢٠٢٦م، عقب صلاة العشاء، ضمن برنامج الندوات العلمية، وفي إطار مبادرة «صحح مفاهيمك» التي تنفذها الوزارة لتعزيز الوعي المجتمعي ومعالجة القضايا المعاصرة.

وتهدف الندوات إلى توعية أفراد المجتمع، وخاصة الشباب، بالمخاطر المترتبة على الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبيان الآثار السلبية لإدمان السوشيال ميديا على العلاقات الأسرية والتواصل الإنساني والتنشئة السليمة للأبناء، مع تأكيد أهمية الاستخدام الواعي والمسئول للتقنيات الحديثة.

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